Bakanlık 3 yılda 114 milyon TL ''yemiş'' !

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakanlığa bağlı birimlerin yemek alım ihalelerini 'eksik' açıkladı.

Turhan, birçok bağlı birime yer vermediği yanıtta, sekiz müdürlüğün 2016-2019 yılları yemek harcamalarının 114 milyon 406 bin 687 TL olduğunu bildirdi.

CHP’li Tanrıkulu, Bakanlığın bağlı birimlerinin yemek alımlarına ödenen tutarı ve bu alımların hangi şirketlerden yapıldığını sordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, TCDD İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yemek alımları için 2016 yılından 2019’un Haziran ayına kadar 23 milyon 225 bin 635 TL harcandığını belitti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için 3 milyon 568 bin 405 TL harcandığını ifade eden Turhan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü için ise 7 milyon 548 bin 939 TL yemek ödemesi yapıldığını dile getirdi.

HANGİ ŞİRKETLERDEN YAPILDIĞI AÇIKLANMADI

Türkiye Demiryolu Makineleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 6 milyon 548 bin 72 TL, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 6 milyon 665 bin 519 TL’lik yemek alımı yaptığını söyleyen Bakan Turhan, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ise tam 61 milyon 594 bin 27 TL’lik alım yaptığını vurguladı. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün yemek alımları için ödediği tutarın 252 bin 347, Türksat A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ise 5 milyon 3 bin 743 TL ödediğini ifade eden Bakan Turhan, bu alımların hangi şirketten yapıldığını açıklamadı. Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı diğer genel müdürlüklerin yemek alım ihaleleri hakkında da bilgi vermedi.

Birgün