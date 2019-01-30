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Bakan'dan Pahalı Sebze ve Meyve Açıklaması!

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli AHaber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Pakdemirli sebze ve meyve fiyatlarında oluşan pahalılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli; "Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan'dan Pahalı Sebze ve Meyve Açıklaması!

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli AHaber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Pakdemirli sebze ve meyve fiyatlarında oluşan pahalılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli; "Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
Bakan'dan Pahalı Sebze ve Meyve Açıklaması!

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli AHaber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Pakdemirli sebze ve meyve fiyatlarında oluşan pahalılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli; "Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz" ifadelerini kullandı.
 

Fiyatlar mevsim normallerinde değil. Piyasalarda her gün daha fazla denetim yapıyoruz. Özellikle en güzel denetim vatandaşın denetimidir. Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır. Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Sebze meyve gıda artışları düşük olur. Yıl içerisinde birbirini dengeliyor. Enflasyona olan olumsuz katkıları şu an için öyledir, ancak geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl da öyleydi.

Gıda komitesi özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile çok ciddi çalışmaya başladı. 3 bakan anlık kararları alıyoruz. Birbirimize dokunduğumuz noktalarda çok hızlı kararlar alıyoruz. Birçok konuda geç kalmamış oluyoruz. Hal yasası tabii ki yüzde 30-40. Aynı zamanda parekende yasasını da ele almamız lazım. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.01.2019 17:44
Anahtar Kelimeler:
bakan dan pahalı sebze meyve açıklaması
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yüksek 5 saat önce

patlıcan olmuş 14 tl biber 13 domates 14 gelde sebze al

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