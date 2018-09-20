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Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni elektrik zammı yapılıp yapılmayacağına dair açıklama yaptı. Elektrik zammına maliyetlere göre karar verileceğini söyledi.

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Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni elektrik zammı yapılıp yapılmayacağına dair açıklama yaptı. Elektrik zammına maliyetlere göre karar verileceğini söyledi.

20 Eylül 2018 Perşembe 22:14
Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Son iki ayda iki kere yapılan zamların ardından Enerji Bakanı Dönmez, elektrik fiyatlarına yeni bir zam olup olmayacağı yönünde yöneltilen soruya “Maliyetler neyi gerektiriyorsa yapmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağustos ayı ile Eylül ayında elektrik fiyatlarına yapılan zamlar ile ilgili maliyet artışları, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın fiyat ayarlamasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Bakan Dönmez şunları kaydetti;

“Biz elektriğimizin aşağı yukarı yüzde 30- 35’ini hâlâ doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgazda da dışa bağımlıyız” diyen Dönmez, “Doğalgaz fiyatlarını da petrol fiyatları etkiliyor. Formülün içinde petrole endeksli. Şimdi son iki yılda petrol fiyatları 40-45 dolardan 70-80 bandına geldi. Kur, neredeyse 2 kat arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yansımış oldu. Bu da tüketiciye yansımış oldu. Ama biz bunu yine minimumda tuttuk” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Yeni Akit

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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