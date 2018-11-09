Bakan'dan Elektirik ve Doğalgaz Fiyatları ile İlgili Açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NTV'de soruları cevapladı. Bakan Dönmez, "Enerji fiyatlarında yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NTV kanalında katıldığı bir programda ABD'nin İran yaptırımlarından nükleer santrale, sondaj çalışmalarından Doğu Akdeniz'deki sorunlara kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili "Şartlar oluştuğunda yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir ama bugünden söylemek mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez açıklamalarına şöyle devam etti;

"Yılbaşına kadar herhangi bir zam söz konusu değil. 3 ayda bir tarifeler açıklanıyor. Gelmeden önce maliyet hesaplanıyor. YEP'ten sonra ümit verici gelişmeler oldu. Eskiye göre düşüşler. Enflasyonda gerileme söz konusu. Bunlar maliyetleri olumlu etkiliyor. Ama çalışmak lazım sonra bir şeyler söyleyebiliriz. Enerji fiyatlandırma nasıl oluşur anlatmalıyız. Bütçe komisyonunda da ifade ettik.

Ticarete konu elektrik enerjisi miktarına bakınca yaklaşık 168 milyar kilowat saat elektrik 112 tedarik şirketlerinden tedarik edilmiş. TEDAŞ gibi ama elektrik dağıtım şirketlerinin perakende satış yapan kısımları. Onlar da elektrik alıyorlar EİAŞ'tan geri kalan kısmını serbest piyasadan alıyor. Fiyatlar nasıl oluşuyor. Enerji borsası var. Arz ve talebin üzerinde olduğu için kıran kırana bir rakam oluşuyor. Bizim sattığımız miktar ve serbest piyasadan olan fiyatlar arasında bir fiyat oluşuyor. Yüzde 70'inin serbest piyasada oluşan fiyatla EİAŞ'ın ortalaması yansıyor. Tabii bunu etkileyen doğal gaz ve petrol de var. Ayrıca kurun etkisi de biraz olumsuz etkilemiş oldu. Maliyetleri artırmış oldu. Şunu da söyleyebiliriz. Küçük orta ölçekli tüketiciler için hem EİAŞ hem de BOTAŞ maliyet altı bir fiyatlandırma sunuyor. Yılbaşı gelince tekrar bakacağız. Şartlar oluştuğunda yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir ama bugünden söylemek mümkün değil. " ifadelerini kullandı.

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