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Bakan'dan 225 Bin İstihdam Açıklaması!..

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan Yeni Havalimanı ile ilgili istihdam açıklaması geldi.

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Bakan'dan 225 Bin İstihdam Açıklaması!..

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan Yeni Havalimanı ile ilgili istihdam açıklaması geldi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:40
Bakan'dan 225 Bin İstihdam Açıklaması!..

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan Yeni Havalimanı ile ilgili istihdam açıklaması geldi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 3. Havalimanı'na giderek çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu. Yeni havalimanı ile ilig açıklamalarda bulunan Bakan 225 bin istihdam ve taşınacak yolcu kapasitesi ile ilgili bilgiler verdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan İstanbul yeni hava limanının 225 bin kişiye istihdam sağlayacağını, 1.5 milyardan fazla insanın da sunmuş olduğu katma değerinden yararlanacağını açıkladı. 

"Yeni havalimanı büyüklüğü ile kendi alanında dünyanın en büyüğü olacak. Bu proje çevre şartları itibari ile çok büyük teknik sorunların aşıldığı proje. Bunun ilk kararının verilmesinden bugüne irade koyup her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile Cumhuriyetimiz 95. Yıl dönümünde dünyanın hizmetine aşacağız" ifadelerini kullandı. Projenin yüzde 95'inin tamamlandığını belirten Turhan, "Yatırım maliyeti 10 milyar 247 milyon avro. Bu proje yap, işlet devret yöntemi ile yapılıyor. Kamu kaynağı kullanılmadan yapılıyor. İşletme süresi dahilinde 2 milyar 152 milyon avro işletme gelirinden pay verecek. Bu alan daha önce maden sahası olarak kullanılmıştı. 75 milyon metrekare alanı ıslah ederek burayı yaptık. Bu alan 15 bin futbol sahası büyüklüğünde 225 bin kişiye iş imkanı sunacak katma değerden de 1 buçuk milyon insan yararlanabilecek" ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 09.08.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıIstihdam
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