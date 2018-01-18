Bakan Tüfenkçi'den Çiftlik Bank Açıklaması 'Benzeyen 11 Organizasyon Daha Var'

Doha'da Katar-Türkiye İş Forumuna katılan ve burada gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkçi, Çiftlik Bank'a benzeyen 11 organizasyon daha olduğunu ve bunların da inceleme altında olduğunu söyledi.

Son zamanlarda en çok tartışılan konulardan birisi haline gelen ve saadet zincirine benzetilen Çiftlik Bank'a yönelik SPK geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunmuş, kısa süre sonra şirketin reklamlarına 3 ay durdurma kararı alındığı bakanlık tarafından ilan edilmişti.

SAADET ZİNCİRİ GİBİ İŞLİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, "Saadet zinciri' gibi çalışıyorlar. Somut mal alım-satımı olmadan yüksek kar vaadiyle bir anlamda kandırarak insanları sisteme dahil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra gerekçeler öne sürerek ödeme yapamayınca ortadan kayboluyorlar.Bakanlığımıza gelen şikayetler doğrultusunda biz inceleme başlatmıştık.

VATANDAŞIMIZ DİKKATLİ OLMALI

Müfettişlerimiz incelemelerini iki konuda bitirdi. Bir konuda çalışmaları son aşamaya geldi. Ayrıca reklamlarını 3 ay süreyle durdurma cezası vermiştik. Tüketicileri koruma adına bankalarda biraz daha hassas davranıyorlar. Bu sistemle çalışan sadece Çiftlik Bank yok. 11 tane daha, Türkiye'de çeşitli adlarla faaliyette bulunan organizasyonlar var.Vatandaşlarımızın gerçek mal alım satımı olmayan organizasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Belli bir süre gidiyor, sonra bu işe dahil olanların mağdur olduğunu görüyoruz. Vatandaşların bu tarz durumları iyi incelemeleri gerekiyor." dedi.

DİĞER 11 ŞİRKET

Söz konusu 11 şirketin "Çılgın Tavuklar, Maden.İm, Çiftlikmania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cashçiftlik, Elit Çiftlik, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çiftlikshop, Bizim Tavuklar, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi." olduğu öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA