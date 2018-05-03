Bakan TBMM'de Açıkladı! 12.3 Milyon Kişiye 1000 TL İkramiye Verilecek! Tarih Netleşiyor!

Bakan Ağbal TBMM'de Açıkladı! Ödemeler Haziran Başında Yapılacak

Geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve toplumun bir çok kesimini ilgilendiren düzenlemede yer alan 1000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemelerinin emeklilerin hesaplarına Haziran ayı başında yatacağını belirten Bakan Ağbal, diğer düzenlemelere dair de açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal :

Üniversiteden çeşitli nedenlerle ayrılan gençlerimize tekrar yükseköğretim imkanının oluşturulmasına ilişkin karar var. Hazineye ait tarım arazilerinin ecri misil ödemek suretiyle kullanan çiftçilerimize uygun koşullarla kiralama imkanı getiriyoruz.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlııkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel idareleri, Belediyelere, yatırım izni alan Koordinasyon Başkanlıklarına olan borçlar yapılandırma kapsamında olacak. Alacak türlerine bakıldığında, her türlü vergi ve cezalar var, Sosyal Güvenlik primleri var, Gümrük Vergileri, idari para cezaları, trafik cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanuna göre kesilen para cezaları, RTÜK idari cezaları kapsamında olacak. Su, atık su, katı atık ücretleri var. Öğrenim katkı kredisi, öğrenim kredisi, ecri misil, haksız alınan destekler, kaynak kullanımı destekleme fonu ödemeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ilişkin katkı payları var. Yapmış olduğumuz yasal düzenlemede, 119.2 milyar lira vergi alacak aslı var. 64.3 milyar lira Sosyal Güvenlik primi aslı var. 31 Mart 2018 tarihi itibariyle 183.5 milyar liralık vergi ve prim alacağının yapılandırılması söz konusudur.

12.3 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek. İlk defa Ramazan Bayramı’ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak"