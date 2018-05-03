Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan TBMM'de Açıkladı! 12.3 Milyon Kişiye 1000 TL İkramiye Verilecek! Tarih Netleşiyor!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

banner396

Bakan TBMM'de Açıkladı! 12.3 Milyon Kişiye 1000 TL İkramiye Verilecek! Tarih Netleşiyor!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:24
Bakan TBMM'de Açıkladı! 12.3 Milyon Kişiye 1000 TL İkramiye Verilecek! Tarih Netleşiyor!

Bakan Ağbal TBMM'de Açıkladı! Ödemeler Haziran Başında Yapılacak

Geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve toplumun bir çok kesimini ilgilendiren düzenlemede yer alan 1000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemelerinin emeklilerin hesaplarına Haziran ayı başında yatacağını belirten Bakan Ağbal, diğer düzenlemelere dair de açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal : 

Üniversiteden çeşitli nedenlerle ayrılan gençlerimize tekrar yükseköğretim imkanının oluşturulmasına ilişkin karar var. Hazineye ait tarım arazilerinin ecri misil ödemek suretiyle kullanan çiftçilerimize uygun koşullarla kiralama imkanı getiriyoruz.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlııkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel idareleri, Belediyelere, yatırım izni alan Koordinasyon Başkanlıklarına olan borçlar yapılandırma kapsamında olacak. Alacak türlerine bakıldığında, her türlü vergi ve cezalar var, Sosyal Güvenlik primleri var, Gümrük Vergileri, idari para cezaları, trafik cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanuna göre kesilen para cezaları, RTÜK idari cezaları kapsamında olacak. Su, atık su, katı atık ücretleri var. Öğrenim katkı kredisi, öğrenim kredisi, ecri misil, haksız alınan destekler, kaynak kullanımı destekleme fonu ödemeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ilişkin katkı payları var. Yapmış olduğumuz yasal düzenlemede, 119.2 milyar lira vergi alacak aslı var. 64.3 milyar lira Sosyal Güvenlik primi aslı var. 31 Mart 2018 tarihi itibariyle 183.5 milyar liralık vergi ve prim alacağının yapılandırılması söz konusudur.

12.3 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek. İlk defa Ramazan Bayramı’ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak"

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.05.2018 17:28
Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıMaliye Bakanı AğbalTbmm1000 Tl Ikramiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş: Dolar Gittikçe Yükseliyor-İşte Döviz Kurları
Flaş: Dolar Gittikçe Yükseliyor-İşte Döviz Kurları
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV İndirimi Olacak mı? Bakan Açıkladı
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV İndirimi Olacak mı? Bakan Açıkladı
Hükümetten 1000 TL Bayram İkramiyesi Hakkında Önemli Açıklama!
Hükümetten 1000 TL Bayram İkramiyesi Hakkında Önemli Açıklama!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim