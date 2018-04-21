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Bakan TBMM'de Müjdeyi Verdi: O Borçlar Siliniyor

Orman ve Su İşleri bakanı Veysel Eroğlu yaptığı son dakika açıklamasında, bazı borçların silineceği müjdesini verdi.

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Bakan TBMM'de Müjdeyi Verdi: O Borçlar Siliniyor

Orman ve Su İşleri bakanı Veysel Eroğlu yaptığı son dakika açıklamasında, bazı borçların silineceği müjdesini verdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:51
Bakan TBMM'de Müjdeyi Verdi: O Borçlar Siliniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda DSİ’nin yapısını değiştiren, sulama birliklerini fesheden yasa üzerinde konuşan bazı milletvekilleri, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’na eleştiride bulundu.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Bakan Eroğlu’nu hedef alarak yaptığı konuşmasında, “Sanayiciyi, esnafı rahatlatacak kanunlar çıkarttık ama çiftçi borçlarıyla ilgili ne yazık ki düzenleme yapmadık. Çiftçi borçlarını da taksitli bir şekilde erteleyelim ve taksitli ödemesini sağlayalım” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise kürsüye geçerek yaptığı konuşmasında, “Acaba su borçlarından dolayı kapalı olan kuyular için bir af getirmeyi düşünüyor musunuz?” dedi.

DÜZENLEME

Milletvekillerinin kendisine yönelttiği bu eleştirilere cevap veren Bakan Eroğlu, borçlarla ilgili yeni bir yapılanma üzerinde çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir yapılanma var inşallah, çiftçilerin borçlarını yapılandırıyoruz. Hatta, bundan sonra çiftçilerin baraj, gölet, sulama şebekesinden intikal edecek olan borçları da artık dikkate alınmayacak yani amortismana tabi olmayacak. Bu da, çiftçilerin üzerinden büyük bir yükün kalkması demek yani devlet yapacak”

SU SATIŞI YOK

Efes’te zaman içinde dolan antik bir kanalla ilgili düzenleme yapılacağını açıklayarak sözlerini sürdüren Bakan Eroğlu şu sözleri söyledi:

“Projeyi yaptık. Tamamını açmıyoruz, sadece orada kayıkların gireceği kadar -gerçekten turizm açısından çok önemli- onu hazırladık. Pazar günü, Başbakanımızla İzmir’deyiz. Geçen sene yanan alan var, Menderes’te ve Bayındır’da. Bu alanların bir santimetrekaresini başka maksatla kullanmadan ağaçlandırdık. Son fidanları da pazar günü Başbakanımız Binali Yıldırım’la birlikte dikeceğiz”

Bu yasa ile birlikte hiçbir şekilde suyun ticarileşmesine yönelik düzenleme yapılmadığını söyleyerek sözlerini sürdüren Bakan Eroğlu şu ifadelerle konuşmasını tamamladı:

“Özellikle suyun ticaretleşmesi diye bir şey yok kati surette. Suyun satışı kati surette söz konusu değil, sadece sulamayla ilgili birtakım işletme giderlerinin alınması söz konusu”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaVeysel EroğluHaberBorç
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