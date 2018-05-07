Bakan Şimşek: Ekonomide Bir Miktar Yavaşlama Var

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kuruluna katılan Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken faizleri indirin çağrısını yineledi.

"Konut stoğunu azaltmak için bir kampanya başlatılacak, böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız" diyen Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok.

Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok. Kurun en önemli etkeni enerji faturamızadır. Not düşürme eylemi etik değil, zamanlaması manidar. Bankacılık sektöründen beklentimiz var. Yüksek faiz bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin."

KAYGILAR YETERSİZ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise ekonomide bir miktar yavaşlamanın olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Yakın dönemde ithalatı azaltacak yatırımlara çok güçlü teşvikler verildi. Bu yatırımlar devreye girdiğinde Türkiye'nin cari açığı 19 milyar dolar azalacak"

Şimşek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye aslında odaklandığı zaman başarıyor. Savunmada, enerjide yerlilik oranı çok hızlı yükseldi. Biz şu an odaklanmış durumdayız. Cari açık meselesini de bu şekilde kalıcı bir şekilde yüzde 3'lerin altına çekme imkanımız önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu olabilir"

Teşvikler sonrası 'Şu ana kadar neredeydiniz' diyenlerin olduğunu bildiren Şimşek, "Aslında Türkiye çok önemli reformları hayata geçirdi ama bunları anlatacak zaman bile yok" şeklinde konuştu.

MERKEZ BANKASININ DÖVİZ HAMLESİ HAKKINDA İLK YORUM

Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü hamlesine atıf yaparak, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil. Gereken tepkiyi veriyor" yorumunu yaptı. Banka bugün, rezerv opsiyon mekanizmasının döviz imkan oranının üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürmüştü.

Şimşek son dönemdeki teşvikler sonrası ortaya çıkan eleştirilere yönelik, "Maliye politikasına ilişkin kaygılar da yersiz. Önümüzdeki dönemde kısa vadede kalıcı bir tahribat olmayacak ancak orta-uzun vadede vergiyi artırmadan tabana yayacağımız için mali disiplin korunacak" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon ile ilgili konuşan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon geçici olarak çift haneye çıkmış durumda. Ama öncesine bakın, 90'lı yıllar sonrası biz yüzde 10'lar civarına kadar çekmişiz. Şimdi de enflasyonda kur etkisi net bir şekilde ortaya çıkıyor."

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