Bakan Selçuk:İşgücü Piyasa Araştırmalarımızla İstihdam Politikalarımıza Yön Veriyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan İstihdamda3i isimli dergide " İşgücü Piyasa Araştırmalarımızla İstihdam Politikalarımıza Yön Veriyoruz" başlılı bir yazı kaleme aldı. İşte bakanın o yazısı;

İşgücü Piyasası Araştırmaları; işgücü piyasasında doğru eşleşmenin sağlanabilmesi, aktif işgücü programlarının planlanabilmesi, eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, İşgücü piyasasındaki eğilimlerin tespiti ve gelişmelere yön verilebilmesi açısından son derece önemlidir.

Dünyada ve ülkemizde önemi gün geçtikçe artmakta olan kanıta dayalı politika geliştirme süreciyle birlikte verilerin sahadan toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi uzmanlık ve özveri gerektiren bir çalışmadır. Çalışma hayatına ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar, istihdamı artırmamız, verimli ve sürdürülebilir politikalar oluşturmamız açısından kritik bir öneme sahiptir. Son yıllarda işgücü piyasamızda görülen olumlu gelişmeler, yürüttüğümüz başarılı istihdam politikalarının, meselelere yönelik bütüncül bir bakış açısı geliştirmemizin sonucudur. İşgücü Piyasası Araştırmalarımız, işgücü piyasasında doğru eşleştirmeyi sağlamamıza, aktif iş gücü programlarımızı planlamamıza,eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmemize katkı sağlıyor.

Piyasadaki eğilimlerin tespiti ve gelişmelere yön verilebilmesi açısından bu çalışmaları son derece önemli buluyorum. İşgücü piyasamızda arzu ettiğimiz etkinlik düzeyine ulaşabilmemiz için işgücü arz ve talebinin temel niteliklerini inceleyip ihtiyaç duyulan önlemleri zamanında almamız gerekiyor. TÜİK tarafından yapılan Sürekli Hanehalkı İşgücü Anketinden ülkemizdeki işgücü sayısını, iş gücünün temel özelliklerini, çalışanlara ve çalışanların profillerine ilişkin verileri elde ediyoruz. İŞKUR’a çağdaş bir kamu istihdam kurumu olma özelliğini kazandıran İşgücü Piyasası Araştırmaları ile işgücü piyasasında ihtiyaç duyulanelemanları ve bu kişilerde aranan özelliklerin neler olduğunu tespit ediyoruz. İşgücü piyasasında arz ve talep arasındaki uyumun sağlanmasına yönelik işgücü araştırma ve analiz faaliyetlerimizi periyodik olarak sürdürüyoruz.

Bu kapsamda araştırma ve analizlerin süreklilik arz etmesi ve kendini geliştirmesi bu çalışmaların kalitesini daha da artırıyor. Çalışma neticesinde hem sektörel hem de il düzeyinde veriler üretiyoruz. Söz konusu verilerden, işgücü piyasası ile politika belgelerimizde, eylem planlarımızda önemli ölçüde yararlanıyoruz. Araştırma sonuçlarımız da gösteriyor ki, işverenlerimizin istihdam kararlarında işe alacakları kişinin mesleki nitelik ve tecrübe sahibi olması son derece etkili oluyor. Bu minvalde işgücümüzün işe ilişkin pratik kazanmasına yönelik uygulamalarımızı geliştiriyoruz. Bu maksada hizmet eden işbaşı eğitim programlarımızın kapsamını ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden şekillendiriyoruz. Daha uzun sürede iş tecrübesi edinileceği gerekçesiyle imalat ve bilişim sektörlerinde düzenlenen programların süresini 3 aydan 6 aya çıkardık. Pratik ve teorik eğitimlerin eş zamanlı verilerek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi maksadıyla TOBB ile Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolünü imzaladık.

I. 100 Günlük Eylem Planımız çerçevesinde üniversite mezunlarımızın mesleki bilgilerinin, iş tecrübesi ile pekiştirilmesi, istihdamlarının sürekliliğinin desteklenmesi için İşe İlk Adım Projesini hayata geçirdik. Sosyal ve ekonomik açıdan zorluk yaşayan kadınların mesleki beceriler ile donatılarak istihdama kazandırılması için İş’te Anne Projesini başlattık. İşgücü piyasası araştırmalarımız ile işverenlerimizin geleceğe yönelik beklentilerini de tespit ediyor; politikalarımızı şekillendirirken bu verileri de göz önünde bulunduruyoruz. Daha önceki yıllarda bir yıl sonrası için işgücü piyasasının beklentileri ölçülmeye çalışılırken 2018 yılı çalışmamızda on yıl sonra ön plana çıkacak meslekleri de işverenlerimizin bakış açısı ile tespit edebiliyoruz.

İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan elemanlar ve bu kişilerde aranan özelliklerin neler olduğunu tespit etmeye yönelik, başka bir deyişle işgücü piyasasının talep yönünü ortaya koyan çalışmaları, İŞKUR’un araştırmalarından elde ediyoruz.

İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan elemanlar ve bu kişilerde aranan özelliklerin neler olduğunu tespit etmeye yönelik, başka bir deyişle işgücü piyasasının talep yönünü ortaya koyan çalışmaları, İŞKUR’un araştırmalarından elde ediyoruz.

Çalışmamız kapsamında ortaya çıkan mesleklerde işgücü yetiştirilmesi için şimdiden tedbirler alarak bundan sonraki süreçte de işverenlerin beklentilerini karşılama hususunda tüm kurumlarımızı harekete geçiriyoruz. İŞKUR tarafından geleceğin mesleklerinde işgücümüzün yetiştirilmesine yönelik program uyguluyoruz. İŞKUR hem yaptığı çalışmalar, hem de çalışma hayatına ilişkin sunduğu bu veriler ile işgücü piyasasını düzenleyen en etkin kurumlardan biridir. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Araştırması gerek kapsamı gerek yöntemi açısından örnek nitelikte bir çalışmadır. Bu araştırmalarımızı tüm çalışmalarımızda olduğu gibi katılımcı bir anlayışla yürütmeye özen gösteriyoruz. Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalıştayda araştırma sonuçları kamuoyuna sunuldu ve bazı önemli başlıklar çerçevesinde tartışıldı. Önümüzdeki dönemlerde de katılımcılığı esas alarak tüm kesimlerin katkısı ile bu çalışmalarımıza yön vermeyi arzu ediyoruz. İşgücü Piyasası Araştırmalarının geliştirilerek sürdürülmesini ve işgücü piyasası konusunda üretilecek politikalara ışık tutmasını diliyorum.