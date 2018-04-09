Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Sarıeroğlu'ndan Önemli Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı son dakika açıklamasında işgücüne katılan ve toplam emekli personel sayısını söylerken asgari ücret hakkında da önemli ifadeler kullandı.

banner396

Bakan Sarıeroğlu'ndan Önemli Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı son dakika açıklamasında işgücüne katılan ve toplam emekli personel sayısını söylerken asgari ücret hakkında da önemli ifadeler kullandı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 11:26
Bakan Sarıeroğlu'ndan Önemli Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması geldi.

Büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirme açıklamasında bulunan Bakan Sarıeroğlu, şu anda 28 milyonluk istihdam oranına ulaştıklarını kamuoyuna duyurdu.

EMEKLİ SAYISI

Bakan Sarıeroğlu, açıklamasının devamında iş gücüne katılım oranını değerlendirirken emekli sayısını da açıkladı. Bakan, "31 milyon kişi iş gücüne katılmış, son 1 sene içerisinde 250 bin yeni iş yeri açılmış. 2002 yılında 900 binmiş işleri sayısı bugün 1 milyon 800 bine ulaşmış, emekli sayımız şu anda 12 milyon 125 bin kişiye ulaşmış durumda. Bu rakamlar çok büyük rakamlar dünyayla kıyasladığımız zaman." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Açıklamasının devamında asgari ücrete de değinen Bakan Sarıeroğlu, desteklerin devam edeceğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi daha da güçlü bir paketle tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini bu yıl da devam ettiriyoruz işverenlerimiz açısından. Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm kondu. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAsgari ücretEmekli Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Uçakta Müjdeyi Verdi: "Önümüzdeki Birkaç Gün İçinde.."
Başbakan Uçakta Müjdeyi Verdi: "Önümüzdeki Birkaç Gün İçinde.."
Çalışma Bakanı'ndan Asgari Ücret Açıklaması
Çalışma Bakanı'ndan Asgari Ücret Açıklaması
Bekir Bozdağ'dan Şeker Fabrikası Yorumu : Devlet Fabrikatör Değildir
Bekir Bozdağ'dan Şeker Fabrikası Yorumu : Devlet Fabrikatör Değildir

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim