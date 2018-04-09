Bakan Sarıeroğlu'ndan Önemli Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması geldi.

Büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirme açıklamasında bulunan Bakan Sarıeroğlu, şu anda 28 milyonluk istihdam oranına ulaştıklarını kamuoyuna duyurdu.

EMEKLİ SAYISI

Bakan Sarıeroğlu, açıklamasının devamında iş gücüne katılım oranını değerlendirirken emekli sayısını da açıkladı. Bakan, "31 milyon kişi iş gücüne katılmış, son 1 sene içerisinde 250 bin yeni iş yeri açılmış. 2002 yılında 900 binmiş işleri sayısı bugün 1 milyon 800 bine ulaşmış, emekli sayımız şu anda 12 milyon 125 bin kişiye ulaşmış durumda. Bu rakamlar çok büyük rakamlar dünyayla kıyasladığımız zaman." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Açıklamasının devamında asgari ücrete de değinen Bakan Sarıeroğlu, desteklerin devam edeceğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi daha da güçlü bir paketle tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini bu yıl da devam ettiriyoruz işverenlerimiz açısından. Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm kondu. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak"

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