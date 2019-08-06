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Bakan Pekdemirli müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak." dedi.

Bakan Pekdemirli müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak." dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:29
Bakan Pekdemirli müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor

Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün saat 18.00 itibariyle başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçiye 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği ödemelerinin bugün yapılacağını ifade etti.

227 bin çiftçiye 1 milyar 200 milyon lira

Söz konusu ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

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