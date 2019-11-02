bakan pekcan ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri'de İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katıldı.

Burada ihracat rakamlarını açıklayan olan Bakan Pekcan, "Bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyorum. Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8.79'a çektik" açıklamasında bulundu.

Pekcan "Bundan sonrada genel tercihler sistemine göre her türlü kontrolü yaptıktan sonra 3 gün içinde açıklamaya devam ediyoruz. TÜİK ile Bakanlığımız arasında fark bulunmamaktadır. Her iki veriler de paylaşılmaktadır. İhracatımız belli bir dinamizmde sürüyor. İhracat rakamlarımız ekim ayında 16 milyar 336 milyon olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene ekim ayında 16 milyar 590 milyondu. Eylül ayına göre 1 milyar 116 milyon üstüne çıkmış durumdayız. İlk 10 aydaki kümülatif ihracatımız yüzde 2.1'lik artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

İlk 10 ayda yüzde 13.2 daha az ithalat olurken olduğunu belirten Pekcan, "İthalatımız 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

'Dış ticaret açığı azaldı'

Pekcan, dış ticaret açığının ilk 10 ayda yüzde 55.6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

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