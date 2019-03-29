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Bakan Pakdemirli Açıkladı! Saat 18’de Hesaplarda!

2019 yılı ocak ayı çiğ süt desteklemeleri yetiştiricilere saat 18.00’den itibaren tek seferde ödenecek. Litre başı 10 kuruş olan destek ödemesi, ocak-şubat-mart ayları için 25 kuruşa çıkarıldı.

Bakan Pakdemirli Açıkladı! Saat 18’de Hesaplarda!

2019 yılı ocak ayı çiğ süt desteklemeleri yetiştiricilere saat 18.00’den itibaren tek seferde ödenecek. Litre başı 10 kuruş olan destek ödemesi, ocak-şubat-mart ayları için 25 kuruşa çıkarıldı.

29 Mart 2019 Cuma 18:35
Bakan Pakdemirli Açıkladı! Saat 18’de Hesaplarda!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destek ödemesinin bu akşam saat 18:00'de yapılacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, Ocak-Şubat-Mart ayları için 10 kuruş ödeme miktarının 25 kuruşa çıkarıldığını söyledi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, "2019 Yılı Ocak Ayı Çiğ Süt Destek Ödemeleri" ne ait açıklamalarda bulunmuştur.

"2019 Yılı Ocak Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri, yetiştiricilerimize bugün (29 Mart) saat 18:00'dan sonra tek seferde ödenecektir. Litre başı 10 kuruş olan desteği, Ocak -Şubat -Mart 2019 ayları için 25 kuruşa çıkardık.

2019 Yılı Ocak Ayı Çiğ Süt Desteklemeleri çerçevesinde, 244 bin yetiştiricimize 784 bin ton çiğ süt için 184,3 milyon TL destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

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