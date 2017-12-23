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Bakan Özlü'den Yerli Otomobil Üretimi Hakkında Son Dakika Açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil hakkında bir son dakika açıklaması yaptı. 5 büyük şirket ile çalışmalara başladıklarını dile getiren Bakan Özlü, önemli açıklamalar yaptı.

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Bakan Özlü'den Yerli Otomobil Üretimi Hakkında Son Dakika Açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil hakkında bir son dakika açıklaması yaptı. 5 büyük şirket ile çalışmalara başladıklarını dile getiren Bakan Özlü, önemli açıklamalar yaptı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:37
Bakan Özlü'den Yerli Otomobil Üretimi Hakkında Son Dakika Açıklaması

Yerli otomobil üretimi için düğmeye basıldı ve çalışmalar başladı. 

AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından yatırımların değerlendirildiği yıl sonu toplantısı yapıldı. Düzce Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü katılırken, ilk olarak AK Parti İl Bakanı Hikmet Keskin kürsüye çıkı ve gündeme ilişkin bazı açıklamalara ve Düzce'de yapılan çalışmalara değindi.

İl Başkanı Keskin'in ardından konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de yıllardır kronikleşen sorun haline gelen otogar, hastane, kültür merkezi, TEM Otoyolu bağlantısı ve depremler sonrası yapılan kalıcı iş yerlerinin atıl durumdan kurtarılması konusunu çözdüklerini dile getirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerli otomobille ilgili titiz bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Bakan Özlü, çalışmalar ile iligli de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Faruk Özlü, yerli otomobil çalışmalaı ile ilgili, "Bakanlıkta da çok çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz. İlk defa Türkiye'nin kendi markası olacak olan bir otomobil tasarımı yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük 5 firmasını bir araya getirdik. Nasıl Almanya'nın bilinen markası varsa, nasıl Fransa'nın varsa Türkiye'nin de dünya piyasalarının da bilinen bir markası olacak. Toplum tarafından en fazla sahiplenilen projeyi biz bakanlık olarak yürütüyoruz. Bugüne kadar toplumsal bir sahiplenme olduğuna inandığım bir proje. Bu sebeple bu konuda çok iyi çalışıyoruz" ifadelerini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasının ardından Düzce'de yapılan yatırımların anlatıldığı sunum gerçekleşti.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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