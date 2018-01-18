Bakan Özlü'den 'Cam Filmi' Açıklaması Geldi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmi konusunda İçişleri Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığını, çalışmalarla birlikte bir çözüm önerisinin ortaya çıktığını, neticesinin Başbakanın talimatı sonrasında oluşacağını söyledi.

AFRİN OPERASYONU

Düzce'de çeşitli etkinliklere katılmak üzere bulunan Faruk Özlü, basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Olası Afrin operasyonuna dair kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Bakan Özlü, "Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapar. Bu çerçevede gerek Kuzey Irak, gerekse Kuzey Suriye olsun sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız" dedi.

CAM FİLMİ MESELESİ

Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi haline gelen ve araç sahiplerinin merakla beklediği cam filmi düzenlemesiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya da yanıt veren Bakan , kısa süre sonra konunun netleşeceğini, Başbakan Yıldırım'a önerilerin arz aşamasında olduğunu söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Cam film konusunda İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu ile birlikte bir çalışma yaptık. Bizim heyetimiz ve İçişleri Bakanlığı mensupları vardı. Bu çalışma sonucunda bir çözüm önerisi ortaya koydu. Bu öneriyi sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda cam filmi konusunu nihayetlendireceğiz. Başbakanımıza arz aşamasındayız" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA