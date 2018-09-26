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Bakan Müjdeyi Verdi: Devletten günlük 75 TL Aylık Bin 950 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına (İEP) katılan 18 ila 29 yaş arası kişilere günlük 75 lira cep harçlığı adı altında ödeme yapılacağını duyurdu. Bakan'ın açıklamalarına göre, işbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında teşvik ve destek sağlanacak.

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Bakan Müjdeyi Verdi: Devletten günlük 75 TL Aylık Bin 950 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına (İEP) katılan 18 ila 29 yaş arası kişilere günlük 75 lira cep harçlığı adı altında ödeme yapılacağını duyurdu. Bakan'ın açıklamalarına göre, işbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında teşvik ve destek sağlanacak.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:33
Bakan Müjdeyi Verdi: Devletten günlük 75 TL Aylık Bin 950 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına (İEP) katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak geleceği istihdamla şekillendirmeye, gençleri ve işverenleri teşviklerle desteklemeye devam ettiklerine dikkat çekti.

Bu çerçevede, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini vurgulayan Selçuk, şu detayları paylaştı:

"Dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi maksadıyla bulut bilişim uzmanı, endüstriyel robot programcısı, endüstriyel tasarım mühendisi, mikroişlem tasarımcısı, veri tabanı analisti, mobil yazılım geliştirme uzmanı gibi mesleklerde işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 lira cep harçlığı veriyor. 9 aya kadar sürecek
programlara katılacak gençler için bu rakam aylık bin 950 liraya ulaşabiliyor. Ayrıca, program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından karşılanarak, katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Projeden yararlanmak isteyen gençler, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilecek."

İŞVERENLERE %50 DESTEK!

Bakan Selçuk, genç işsizliğiyle mücadele çerçevesinde hayata geçirilen "İşe İlk Adım Projesi" ile de üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıp onların istihdam edilmelerini sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında hayata geçirilen 'İşe İlk Adım Projesi' kapsamında üniversite mezunu 18 ila 29 yaş aralığındaki gençlerimiz 6 aya kadar olan işbaşı eğitim programına alınarak, mesleki deneyim kazanmalarını sağlıyoruz." açıklaması yaptı.

İşbaşı eğitim programının ardından istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin % 50'si tutarında destek sağlayacaklarını hatırlatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aya kadar sürecek işbaşı eğitim programından sonra en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmalarını sağlamış olacağız."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 26.09.2018 15:53
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