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Bakan Müjdeyi Verdi : 15 Bin Kişiye İstihdam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamalarda yerli kömürde Türkiye'nin önemli bir adım attığını ifade etti. açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında 15 bin 500 kişiye istihdam fırsatı yaratılacağını da söyledi.

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Bakan Müjdeyi Verdi : 15 Bin Kişiye İstihdam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamalarda yerli kömürde Türkiye'nin önemli bir adım attığını ifade etti. açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında 15 bin 500 kişiye istihdam fırsatı yaratılacağını da söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:45
Bakan Müjdeyi Verdi : 15 Bin Kişiye İstihdam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamalarda yerli kömürde Türkiye'nin önemli bir adım attığını ifade etti. açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında 15 bin 500 kişiye istihdam fırsatı yaratılacağını da söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu Maden Ruhsatları Devri İmza Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Dönmez'in yaptığı açıklamalarda öne çıkan kısımlar şöyle:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait 7 kömür sahasının ruhsatı devrediliyor. TTK'nın ruhsat alanlarında yaklaşık 203 milyon tonluk bir üretim sahası yatırımcılara açılacak. Böylece sözleşme süresi boyunca 25 milyar liralık ithal kömür ikamesi sağlayacağız.
Yeni sahalarda yılda 7,5 milyar liralık ithal kömürün ikamesiyle cari açığın kapanmasına katkı sağlayacağız. Yerli sahalardan yaklaşık 19 milyon ton kömür üreterek ithalata ödenen ücreti yarı yarıya azaltacağız. 25 ila 30 yıllık projeyle ekonomiye 72.3 milyar TL değerinde yerli kömür kazandırılacak. Söz konusu dönemde kamuya 21 milyar TL gelir sağlanacak. Devredilen kömür sahalarında özel sektör 15.500 kişilik istihdam sağlayacak."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Hassan 6 dakika önce

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