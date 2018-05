Bakan Fakıbaba : Ben 10 Yıl Et Yemedim

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep'de genç çiftçi projesi ve 300 koyun projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada belediye başkanlığı döneminde 10 sene boyunca et yemediğini söyleyen Fakıbaba, projelerin önemine dikkat çekerek, "Benden önceki bakanlar da hep et üzerine çalışmışlar. Biz de 10 aydan beri etle yattık, etle kalktık. Öyle bir şey oldu ki belediye başkanlığı dönemimde 10 yıl et yemedim. Şimdi Tarım Bakanı olarak diyorum ki; keşke ben yine et yemeseydim. Normalde 1 koyun 1,4 yavru veriyor. Biz bunu 1 yavru olarak kabul ediyoruz. 300 koyun 1 yıl sonra 300 yavru veriyor. 300 kuzu demek, yani en kötü ihtimalle 400 ile çarpsanız 120 bin lira demek.

Biz 300 kuzuya kadar verdiğimiz zaman, bu ailelerin sigortalarını yaptırıyoruz. Asgari ücret miktarında en az bakım ücretini veriyoruz. Onları kendi ailemiz olarak zimmetliyoruz. İlaç paralarını veriyoruz, eğer hayvanlar hastalandığında aynen 112 acil ambulanslar gibi bizim veterinerlerimiz geliyor. Yani neticede 500 bin damızlık koyun, 7 yılda 5 milyon anaç veriyor. Bu her sene devam ettiğini düşündüğümüz takdirde düşünün, geldiğimden beri söylüyorum Türkiye et ithal eden değil, et ihraç eden bir ülke olacak. Bunu inanarak söylüyorum. Bunu hesaplayarak söylüyorum. 500 bin koyun 7 yılda 5 milyon yapıyor." dedi.

Bakan Fakıbaba burada genç çiftçilere verilen koyunları kontrol ettikten sonra GATEM toptancılar sitesine giderek esnafla bir araya geldi.

