Bakan'dan Hibe ve Yatırım Müjdesi Geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal kalkınmaya değindi.

"Kırsalda Yatırım Buluşmaları" toplantısı kapsamında Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 42 il koordinatörüyle bir araya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal kalkınmaya ilişkin önemli açıklamalara değindi.

Tarımla sanayiyi buluşturarak istihdam artışına katkı sağlamak istediklerini söyleyen Bakan Fakıbaba, "Kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olmaz. Önce kırsal. Kırsalı kalkındırıp orada istihdamın önünü açacağız. Kırsalda kadının ve gencin önünü açacaksınız. Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke sayılamazsınız. Çok paranız olabilir ama üretmediğiniz takdirde o para hiçbir işe yaramaz, para sadece araçtır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak biz sadece Avrupa'da değil dünyada bir numara olmayı hak ediyoruz ve bunu da çalışarak başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle kırsalda yaşam standartlarını yükseltmeyi planladıklarını söyleyen Bakan Fakıbaba, gelecek dönem yatırım ve hibe programlarında çiftçi lehine değişikliklere gideceklerini de açıkladı.

Kadınlara ve gençlere yönelik hibelerin artırılacağını söyleyen Bakan Fakıbaba "Küçükbaş hayvan sayımız müthiş bir şekilde artacak, bu konuda çok ciddi projelerimiz var. Boş durmuyoruz, çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 40 yaşın altındaki yatırımcılara aldıkları et ve süt hibelerinin haricinde yüzde 5 hibe daha vereceğiz." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı

Açıklamasının devamında Afrin'de terör unsurlarına yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bakan Fakıbaba, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Türkiye'nin sınır ötesinde çok ciddi ve önemli bir operasyon icra ettiğini dile getiren Bakan, "Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman işgalci bir devlet olmamıştır ama Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarını ve ülkesini korumak adına her türlü girişimde bulunmayı, gözünü kırpmadan bu işe sahip çıkmayı her zaman bir görev olarak bilmiştir. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ama bizim toprağımızda gözü olanın Türkiye gözünü çıkarır, bunu herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.0

Kpsscafe.com.tr | Ankara