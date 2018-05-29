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Bakan'dan Flaş Yerli Otomobil Açıklaması: Hangi İl'de Yapılacak , Ceo'su Kim Olacak?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin üretileceği yerle ilgili, "Projenin geldiği noktada yer seçimiyle ilgili bir konu yok ama talepler var. Talepler gelecek sene değerlendirilecek." dedi.

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Bakan'dan Flaş Yerli Otomobil Açıklaması: Hangi İl'de Yapılacak , Ceo'su Kim Olacak?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin üretileceği yerle ilgili, "Projenin geldiği noktada yer seçimiyle ilgili bir konu yok ama talepler var. Talepler gelecek sene değerlendirilecek." dedi.

29 Mayıs 2018 Salı 21:18
Bakan'dan Flaş Yerli Otomobil Açıklaması: Hangi İl'de Yapılacak , Ceo'su Kim Olacak?

Faruk Özlü'den yerli otomobil ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, yerli otomobil üretiminin yapılacağı ilin belli olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

ÜRETİM YERİ İÇİN 22 İLİN TALEBİ VAR

Yerli otomobil üretim yeri için 22 ilin talebi bulunduğuna işaret eden Özlü, "Hepsi değerlendirilecek. Biz devletiz, neden bir ilimizi başka bir ilimize tercih edelim. Bu, önümüzdeki yılın, inşallah 2019'un konusu. Kastamonu da bizim gündemimizde. Projenin geldiği noktada yer seçimiyle ilgili bir konu yok ama talepler var. Talepler gelecek sene değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

FİLYOS'TA MI OLACAK?

Özlü, yerli otomobil üretimi için Filyos'un şansının yüksek olduğu yönündeki haberlere işaret ederek, "Filyos'un geldiği aşama itibarıyla önemli bir bölge, cazip bir bölge olduğunu ifade etmeye çalıştım. Sadece motorlu kara taşıtları değil, elektrikli ev aletleri de olmak üzere Filyos Endüstri Bölgesi'nde yatırım yapılabilecek alanlar var. O alanları anlatmaya çalıştım. Yoksa yerli marka otomobille ilgili bir değerlendirme yapıldığı gibi bir şey yok. Ben her gittiğim ilde de değerlendirme aşamasında olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

PROJENİN İKİNCİ FAZINDA

Yer seçiminin projenin ikinci fazında yer aldığını belirten Özlü, "İkinci fazında bize gelen 22 ilden biri de Kastamonu'dur, bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız perşembe akşamı bir televizyon kanalında programa katılacak ve bu konuları cevaplandıracak." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Yerli OtomobilHaberSon DakikaFilyos
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