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Bakan'dan Flaş Açıklama: O Tasarıda Kimsenin Beklemediği Sürprizler Olacak

Ekonomi ;Bakanı Nihat Zeybekçi, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken önümüzdeki günlerde Meclise gelecek torba tasarıya değindi.

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Bakan'dan Flaş Açıklama: O Tasarıda Kimsenin Beklemediği Sürprizler Olacak

Ekonomi ;Bakanı Nihat Zeybekçi, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken önümüzdeki günlerde Meclise gelecek torba tasarıya değindi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:24
Bakan'dan Flaş Açıklama: O Tasarıda Kimsenin Beklemediği Sürprizler Olacak
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Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulması beklenen torba tasarı ile ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Zeybekçi yaptığı açıklamda, "İhracatla ilgili, üretimle ilgili bunları artıracak, kimsenin beklemediği güzel sürprizler olacak" ifadelerine yer verdi.

Bloomberg’e konuk olan ve gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, ihracatçı üzerinde maliyet oluşturan KDV, KDV iadeleri gibi bazı kalemler bulunduğunun altını çizerken, "İhracata vermiş olduğumuz destekler ve teşviklerle ilgili bir çalışmamız var. Torba tasarı tartışılmaya başlansın içinde güzel şeyler olduğu görülecek" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasının Enflasyon Açıklaması Hakkında

Merkez Bankası tarafından önceki gün yapılan TÜFE tahmininine değinen Bakan Zeybekçi bu tahminin yüzde 7,9’a yükseltmesi konusunda da "Gerçekleşme anlamında Merkez Bankası’nın bu tespitini çok realistik görüyorum. Bence son derece olumlu" diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın enflasyon sunumuna da değinen Zeybekci,"Bence son derece olumlu. Gayretimiz amacımız bunu daha da aşağıya çekmek tabii ki" dedi.

Enflasyon

Konuşmasının devamında enflasyon ile ilgili şu değerlendirmeler yapan Bakan Zeybekçi, şu ifadelerle konuşmasını sürdürdü:

"Bu sene hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek ve mümkünse bunu ortaya doğru yaklaştırmak. Ama şimdi biz ekonomi yönetimi olarak geçen seneden beri başlattığımız enflasyonla mücadelede arzı düşük maliyetle kaliteli şekilde artırmakla ilgili faaliyetlerimize yoğunluk veriyoruz. Bunların sonucunu alacağız ve enflasyona doğrudan yansımasını göreceğiz. Sadece gıda değil, diğer tüketim alanlarında da hem arzı artıracak hem de içerideki fiyat dalgalanmalarına otomatik olarak müdahale edebilecek bir dış ticaret mantığını da oturtmamız gerekiyor, oturtacağız. İhracatta, büyümede istediğimiz sonuçları alacağız. Enflasyonla mücadeleden asla taviz vermeden bunları gerçekleştirmek durumundayız. Yani büyüyelim ne pahasına olursa olsun büyüyelim; ihracatı ne pahasına olursa olsun artıralım, hayır öyle değil."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son DakikaTorba YasaEkonomiEnflasyon
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