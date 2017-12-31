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Bakan Çavuşoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması 'Daha da Yükselecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, asgari ücret ve taşerona kadro ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 900 bin kişiyi yakından ilgilendiren taşerona kadro düzenlemesinin son KHK ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilere 52 günlük ilave tediye verileceğini de hatırlattı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması 'Daha da Yükselecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, asgari ücret ve taşerona kadro ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 900 bin kişiyi yakından ilgilendiren taşerona kadro düzenlemesinin son KHK ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilere 52 günlük ilave tediye verileceğini de hatırlattı.

31 Aralık 2017 Pazar 19:33
Bakan Çavuşoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması 'Daha da Yükselecek'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması 'Daha da Yükselecek' 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, asgari ücret ve taşerona kadro ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 900 bin kişiyi yakından ilgilendiren taşerona kadro düzenlemesinin son KHK ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilere 52 günlük ilave tediye verileceğini de hatırlattı.

 Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapsamda sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir. Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak. Bu işçilerimiz sürekli işçi kadrolarına geçirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilenler işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır. Geçiş işlemleri alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından yapılacak. Sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır. Artık taşeron Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır." dedi. 2018 yılı asgari ücretinin 1603 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı, bu rakamın ileri ki dönemlerde daha da artacağını söyledi "Bu rakam yüzde 14 küsurluk bir artış oranına tekabül ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon rakamlarının da üzerinde olan bir rakamdır. Elbette Türkiye'nin büyümesiyle bu rakamlar ilerleyen yıllarda daha da yükselecek, hayat standardı ülkemiz büyüdükçe gelişecek ve toplumun bütün katmanları bu standarttan payını almaya devam edecektir. Bizim siyasetimizin bakış açısı hizmet, insan ve millet odaklı bir bakış açısıdır. Geçtiğimiz 16 yıllık zaman dilimi içinde ortaya koyduğumuz hizmetlerimiz bunun en bariz örneklerini teşkil etmektedir. Bugün itibarıyla asgari ücret 2002 yılına oranla 9 kat arttı. Asgari ücret 2002 yılında 184 liraymış bugün bin 603 lira, 9 kat artmış. Halbuki baktığımız zaman Türkiye 3 kat büyüdü." dedi.

kpsscafe.com.tr - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.12.2017 19:46
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Dışişleri BakanıDışişleri Bakanı Son Dakika
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