Bakan Canlı Yayında Bayram İkramiyesinin Detaylarını Açıkladı (Kimler alacak?)

Önceki gün Başbakan tarafından açıklanan bayram ikramiyesi açıklamasının ayrıntılarını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu aktardı.

Bayram ikramiyesine değinen Bakan Saıeroğlu muhalefete de eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefetin dediği gibi hızlıca, telaşla hazırlanmış bir paket değil En önemli şey emeklilerimize bayram 1000 liralık bayram ikramiyesi. Ana muhalefet partisi kendi projesi olduğu yönünde iddialar ortaya koyuyor. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 11,5 milyon dosya üzerinden bu ikramiyeleri vereceğiz. SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri faydalanacak bu haktan. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz faydalanacaklar.

Emekli olan geçici köy korucularımız, Kore, Kıbrıs, aylık bağlanan sivil vatandaş da faydalanacak. 12,3 milyon kişiyi inşallah bu haktan faydalanmış olacaklar."

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

- Taşeronda süreç hayırlı bir şekilde sona erdi.

- Vatandaşlarımızın bizden ihtiyaçlarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Hepsi masamızdaydı.

- Bayram ikramiyesi gündemimizde sürekli olarak bulunuyordu. Aslında yeni bir çalışma değil.

- Ana muhalefetin dediği gibi telaşla hazırlanmış bir paket değil.

- Toplu sözleşme masamızdaki maddelerden bir tanesiydi.

- 12,3 milyon emekli bu paketten faydalanacak.

- En önemli şey emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda yapmış olacağımız 1000 TL'lik bayram ikramiyesi.

- Şehit yakınları, gaziler, emekli geçici köy korucular da bu paketten yararlanacak.

- Gençlerin girişimciliğine desstğeimiz sürecek.

- Aralık 2018'e kadar GSS borçlarının yeniden yapılandırılması imkanını getirmiş oluyoruz.

- 13 milyoın tapusuz binaya yapı kayıt belgesi verilecek.

- Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye sorular soruluyor? Kamu görevlilerimiz ile ilgili çalışmalarımız zaten ortada. Mevcut düzenlemeler neyse aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlilerimiz var. Hepsinin içi rahat olabilir.

- KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek.

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