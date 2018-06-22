Bakan Canlı Yayında Açıkladı: 225 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak

Son dakika açıklaması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan2dan geldi.

Bakan Ahmet Arslan katıldığı bir canlı yayın programında İstanbul'a kurulan yeni havaalına yapılacak personel alımlarına değindi. Bakan Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan'ın açıklamaları şu şekilde;

- Sabiha Gökçen Havalimanı'n ikinci pistini yaparak kapasitesini arttıracağız.

- Atatürk Havalimanı'ın arazisine İstanbul'a nefes aldıracak bir yer olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi Millet Bahçesi olacak.2 günde tüm yolcu trafiği İstanbul Yeni Havalimanı'na verilecek.



- İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın...

- İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak."

3500 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILIYOR

2018 Yılı başında yayımlanan ilanda 3500 adet güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular halen devam ediyor. En az lise mezunu ve tecrübeli-tecrübesiz adaylar arasından yapılan alımın detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN

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