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Bakan Canlı Yayında Açıkladı: 225 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında yeni havaalanına 225 bin yeni personel alımı yapılacağını söyledi.

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Bakan Canlı Yayında Açıkladı: 225 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında yeni havaalanına 225 bin yeni personel alımı yapılacağını söyledi.

22 Haziran 2018 Cuma 09:40
Bakan Canlı Yayında Açıkladı: 225 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak

Son dakika açıklaması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan2dan geldi.

Bakan Ahmet Arslan katıldığı bir canlı yayın programında İstanbul'a kurulan yeni havaalına yapılacak personel alımlarına değindi. Bakan Arslan,  "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan'ın açıklamaları şu şekilde;

- Sabiha Gökçen Havalimanı'n ikinci pistini yaparak kapasitesini arttıracağız.

- Atatürk Havalimanı'ın arazisine İstanbul'a nefes aldıracak bir yer olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi Millet Bahçesi olacak.2 günde tüm yolcu trafiği İstanbul Yeni Havalimanı'na verilecek.

- İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın...

- İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak."

3500 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILIYOR

2018 Yılı başında yayımlanan ilanda 3500 adet güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular halen devam ediyor. En az lise mezunu ve tecrübeli-tecrübesiz adaylar arasından yapılan alımın detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.06.2018 09:58
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Yorumlar
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Aday 3 saat önce

225 bin kişi alsan bile sen yine beni almassın torpilim yok diye. Elinizden gelse torpilim yok diye nefesimi kesiceksiniz

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yarında alırlar 3 saat önce

birgüne de kim alırsa

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Adalet 1 saat önce

Adaletin uykuya yattığı bir ülkede yaşıyoruz.Allah sonumuzu hayretsin.

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