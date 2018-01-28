Bakan Bugün Açıkladı! Mart Ayında 2 Bin 500 Kişilik Engelli Memur Alımı Yapılacak

Bakan Bugün Açıkladı! Mart Ayında 2 Bin 500 Kişilik Alım Yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 bin 500 engelli atamasının gerçekleştiğini, 2018'de 5 bin kişilik alım yapılacağını bu alımlardan ilkinin mart ayında , sonuncusunun da eylül ya da ekim ayında gerçekleşeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Engelli Kamu Personeli alımlarıyla ilgili Tunceli Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Mart ayında kamuya 2 bin 500 kişilik alım yapılacağını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, EKPSS atamalarının ikincisinin eylül ya da ayında yapılacağını söyledi.

Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız" dedi.

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