Bakan Bugün Açıkladı! 40 Bin Kişiye İş Fırsatı

İzmir'e Model Fabrika kurulacağını söyleyen Özlü, KOBİ'lerin verimliliğini arttırmak, yalın üretime geçişte teknik destek sunmak ve uygulamalı eğitim için model fabrika çalışmalarının hızlandığını söyledi.

İZMİR'DE İSTİHDAM 3 KATINA ÇIKTI

İzmir'de istihdamın 3 katına çıkarıldığını söyleyen Özlü, "İzmir’de, 2002 yılı öncesinde 10 Organize Sanayi Bölgesi’nde 29 bin vatandaşımız istihdam edilirken, şimdi 13 Organize Sanayi Bölgesinde 91 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. İzmir’in Organize Sanayi bölgelerindeki istihdam sayısını, 16 yılda 3 katına çıkardık. 2018 yılı itibariyle, İzmir’de 7 adet Organize Sanayi Bölgesi projemiz de devam ediyor. İzmir’de 4 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurduk. Bunun yanında dijital dönüşüm merkezi de kuracağız" ifadelerini kullandı.

40 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Kurulması planlanan teknoloji üssüne gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, buradaki üste 40 bin kişiye iş fırsatı sağlanacağını , üretilecek teknolojilerin yüzde yüz Türk teknolojisi olacağını söyledi.

Bakan Özlü, "İzmir Teknoloji Üssü Projemiz; İzmir’in potansiyelini, gücünü ve imkânlarını bütünleştiren, dev bir projedir. İzmirli işadamlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın, İzmir Teknoloji Üssü Projemize sahip çıkmalarından, büyük memnuniyet duydum. İzmir’i teknoloji üssü konumuna yükseltecek olan bu proje; doğrudan ve dolaylı olarak 40 bin kişiye istihdam sağlayacak. İzmir teknoloji üssü; küresel bir iddia taşıyacak. Burada üretilecek teknolojiler; taklit değil, % 100 Türk teknolojisi olacak" dedi.

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