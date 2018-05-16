Bakan Bloomberg'e Konuştu: İşte Doların Yükselme Nedeni ve Düşeceği Tarih

Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın konuğu olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent tüfenkçi, dövizdeki artış ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Spon bir hafta içinde ciddi derecede yükselen dolar kuru, bugün gün içinde 4,50 seviyesini aştı. Merkez Bankasının kritiik açıklaması sonrası düşüş eğilimine geçen dolar kuru, ile ilgili Tüfenkçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda TL'deki değer kaybının reel ekonomiyle bağlantısı bulunmadığını belirten Bakan Tüfenkci bu yükselişin önümüzdeki günlerde sonlanacağını, seçim sonrasında ise enflasyon ve kurda farklı noktalarda olunacağını bildirdi.

Tüfenkci "yapılan analizlere bakıldığında TL'nin değer kaybının ülkeye ilişkin oluşturulan negatif algılardan kaynaklandığını görebiliriz."

MERKEZ BANKASININ AÇIKLAMASI

Merkez Bankasından artan döviz kurları ile ilgili şu açıklamaya yer verilmişti:

"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."

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