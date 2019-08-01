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Bakan Berat Albayrak'tan faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı, iki bankanın faiz indirimiyle ilgili twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu

Bakan Berat Albayrak'tan faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı, iki bankanın faiz indirimiyle ilgili twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
Bakan Berat Albayrak'tan faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın faiz indirimiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kamu bankaları faiz indirmişti

Kamu bankaları faiz indirimlerine başladı. Ziraat Bankası'nın konut ve tüketici kredilerinde faiz indirimine gitmesini Vakıfbank da takip etti.

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan 180 ay vadeli konut kredisindeki faizi yüzde 0.99 düşürdü. Tüketici kredi faizi 60 ay vadede yüzde 1.59; kurumsal faiz oranları ise yüzde 17 ile 18 aralığında belirlendi.

Vakıfbank da konut kredi faizini 180 ay için 500 bin liraya kadar limitle yüzde 0.99 seviyesine çekti.

Merkez Bankası da faizleri indirmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı toplantısında faizleri iyüzde 24'ten 19.75'e çekilmişti.

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