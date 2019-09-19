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Bakan Berat Albayrak İşsizlik Fonunun Nerede Kullanıldığını Açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün soru önergesine verdiği yanıtta işsizlik fonunun kamu bankalarında kullanıldığını söyledi.

Bakan Berat Albayrak İşsizlik Fonunun Nerede Kullanıldığını Açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün soru önergesine verdiği yanıtta işsizlik fonunun kamu bankalarında kullanıldığını söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 08:01
Bakan Berat Albayrak İşsizlik Fonunun Nerede Kullanıldığını Açıkladı!

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, önergesinde Eylül 2018’de Halkbank, VakıfBank ve Eximbank’ın 2 gün içerisinde 10 milyar 875 milyon TL tutarında tahvil satarak sermaye yeterlilik oranlarını iyileştirdiklerine dikkati çekti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Albayrak, fondan ne kadar aktarım yapıldığını belirtmezken, "Bahsi geçen işlemler 4749 (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) sayılı kanunun 12. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir?" yanıtını verdi. Albayrak’ın belirttiği Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’nın “nakit, borç ve risk yönetimi” başlıklı maddesinde, kamu kaynaklarının nasıl değerlendirileceği düzenleniyor.

TÜİK, haziran ayında işsizliğin yüzde 13'e yükseldiğini açıklamıştı. DİSK-AR ise haziran ayı verilerine göre geniş anlamda işsizliği 7 milyona yaklaştığını duyurmuştu.

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