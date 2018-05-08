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Bakan Az Önce Açıkladı: Yerli Otomobil ile İlgili Yeni Gelişme !

Yerli otomobil üretimi ile ilgili flaş gelime. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada Cuma günü yeni bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

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Bakan Az Önce Açıkladı: Yerli Otomobil ile İlgili Yeni Gelişme !

Yerli otomobil üretimi ile ilgili flaş gelime. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada Cuma günü yeni bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

08 Mayıs 2018 Salı 11:49
Bakan Az Önce Açıkladı: Yerli Otomobil ile İlgili Yeni Gelişme !

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerli Otomobil Projesi ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Özlü, 5 ortağa ilaveten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de yüzde 5 hisseyle şirkete ortak olduğunu belirterek, "Projemiz iyi gidiyor. İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu (Üst Yöneticisi) açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Bilkent Otel'de düzenlenen "6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi"ne katılan ve bazı incelemelerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, toplantının ardından, bölgede hazır şekilde bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yerli otomobille ilgili detayların ne zaman açıklanacağı ile ilgili basın mensuplarının yönlendirdiği soru üzerine Bakan Özlü, cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını bildirdi. Aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını vurgulayan Bakan Özlü şu ifadeleri kullandı:

"Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 08.05.2018 11:45
Anahtar Kelimeler:
Yerli OtomobilHaberSon Dakika
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