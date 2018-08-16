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Bakan Albayrak'tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 bini aşkın bulan yabancı yatırımcıların bir araya geldiği toplantıda yaptığı telekonferans görüşmesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Bakan Berat Albayrak "Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil" şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak IMF ile ilgili çıkan haberlerle ilgili ''Türkiye'nin bir IMF planı yoktur'' ifadelerini kullandı. Bakan Berat Albayrak, yabancı yatırımcılara verdiği mesajlarda ayrıca "Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz" açıklaması yaptı. Saat 16:00 sıralarında başlayan ve 4 bini aşkın yabancı yatırımcının katıldığı telekonferans görüşmesinin ardından 5,80 civarında seyreden dolar 5,65 dolaylarına kadar düştü.

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Bakan Albayrak'tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 bini aşkın bulan yabancı yatırımcıların bir araya geldiği toplantıda yaptığı telekonferans görüşmesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Bakan Berat Albayrak "Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil" şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak IMF ile ilgili çıkan haberlerle ilgili ''Türkiye'nin bir IMF planı yoktur'' ifadelerini kullandı. Bakan Berat Albayrak, yabancı yatırımcılara verdiği mesajlarda ayrıca "Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz" açıklaması yaptı. Saat 16:00 sıralarında başlayan ve 4 bini aşkın yabancı yatırımcının katıldığı telekonferans görüşmesinin ardından 5,80 civarında seyreden dolar 5,65 dolaylarına kadar düştü.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:51
Bakan Albayrak'tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 bini aşkın bulan yabancı yatırımcıların bir araya geldiği toplantıda yaptığı telekonferans görüşmesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Bakan Berat Albayrak "Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil" şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak IMF ile ilgili çıkan haberlerle ilgili ''Türkiye'nin bir IMF planı yoktur'' ifadelerini kullandı. Bakan Berat Albayrak, yabancı yatırımcılara verdiği mesajlarda ayrıca "Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz" açıklaması yaptı. Saat 16:00 sıralarında başlayan ve 4 bini aşkın yabancı yatırımcının katıldığı telekonferans görüşmesinin ardından 5,80 civarında seyreden dolar 5,65 dolaylarına kadar düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılara verdiği önemli mesajlar şöyle;

*Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız

*Bütün ülke içi zorlukları anlıyoruz ve farkındayız

*Şu anda piyasa düzensizliğiyle uğraşıyoruz

*Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok

*Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda

*Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı

*FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık

*Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz

*Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil, borçla ilk çeyrek itibariyle GSYH'nin yüzde 137'si

*Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz

*Enflasyonla mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.08.2018 19:51
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bakan albayrak tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar
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