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Bakan Albayrak'tan vatandaşlara tavsiye : Bu fırsatı kaçırmayın!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vatandaşlara tavsiyede bulundu. Bakan Berat Albayrak sosyal medya platformu Twitter üzerinden 'yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı’ndan yararlanma' konusunda tavsiyede bulundu.

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Bakan Albayrak'tan vatandaşlara tavsiye : Bu fırsatı kaçırmayın!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vatandaşlara tavsiyede bulundu. Bakan Berat Albayrak sosyal medya platformu Twitter üzerinden 'yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı’ndan yararlanma' konusunda tavsiyede bulundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:51
Bakan Albayrak'tan vatandaşlara tavsiye : Bu fırsatı kaçırmayın!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vatandaşlara tavsiyede bulundu. Bakan Berat Albayrak sosyal medya platformu Twitter üzerinden 'yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı’ndan yararlanma' konusunda tavsiyede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Vatandaşlarımızın, yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı’ndan yararlanmalarını tavsiye ediyorum.” açıklaması yaptı. Berat Albayrak, tavsiye mesajına Hasan Kaçan'ın oynadığı İmar Barışı reklam filminide eklemeyi ihmal etmedi.

İşte Berat Albayrak'ın o paylaşımı;

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Son Güncelleme: 08.08.2018 23:46
Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakHazine Ve Maliye Bakanı
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