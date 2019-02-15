Bakan Albayrak'tan Flaş Bütçe Açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." ifadelerini kullandı.