Bakan Albayrak'tan Flaş Bütçe Açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." ifadelerini kullandı.
sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir infografik paylaşarak bütçe açıklaması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşımında ocak ayına ait bütçe verilerini paylaştı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Senin güçlü duruşun domatesin kilosunu değiştirmedi asgari ucretide artirmadi
Senin güçlü duruşun domatesin kilosunu değiştirmedi asgari ucretide artirmadi