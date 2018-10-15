bakan albayrak tan flaş açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye 2023' Zirvesi'nde adı altında düzenlenen törende önemli açıklamalar yaptı.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle;

-Enflasyonla mücadele için yaptığımız çağrılar neticesinde başlatılan destekler seferberliğe dönüştü. Enflasyonla mücadelede önce Ekim daha sonra Kasım ve Aralık aylarında aşağı yönlü seyir devam edecek. Bu sürecin sonunda enflasyon ve faizden ekonomimizi adım adım kurtardığımızı herkes görecek.

-Logoya sahip çıkan mücadeleye destek veren herkesi ayrı ayrı destekliyor ve tebrik ediyorum. Enflasyonla mücadelede önce ekim ayı rakamları ile birlikte sonrasında ise aşağı yönünü sürdürerek devam edeceğiz. Enflasyon ve faiz denen 2 prangadan ekonomimizi kurtardığımızı göreceğiz.

-Yatırımcıların küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Ekonomimizde son dönem dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahit olduk. Ekonomide olumsuz hava hızla dağılıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı temmuzda % 70'lere çıktı. Ekim ayındaki bu süreç tüm alanlardaki pozitifleşmelerle birlikte yıl sonu hedeflerimiz adım adım gerçekleşecek.

-Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor. Kötü bir dönemi geride bıraktık.

-Bundan sonraki süreçte kısa ve orta vadeli çalışmalarımızın hayata geçtiğini göreceğiz. İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak ve yeni haller yeni satış imkanları sağlanacak. Lojistikteki kayıpların önüne geçeceğiz.

-Bu yasal düzenlemeyle dünyada örneği olmayan modeli çalışıyoruz. Çok güçlü eko-sistem oluşturarak hem israfı, maliyeti noktasında kritik bir eko-sistem oluşturacağız. Aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak.

-Hacmi derinliği koordinasyonu ile 12 Eylül Darbesi'nde bile maruz kalınmayan ekonomik saldırılarak maruz kaldık. Teker teker bu süreçleri geride bıraktık.

-Yeni bir sürecin arefesindeyiz. Biz bu süreçlerden yeter ki suni gündemlere takılıp ana meselelere odaklanmaktan uzaklaşmayalım.

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