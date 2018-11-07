Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Albayrak'tan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar izleyeceklerini ve buna paralel uygulamaları hayata geçireceklerini açıkladı.

Bakan Albayrak'tan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar izleyeceklerini ve buna paralel uygulamaları hayata geçireceklerini açıkladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:43
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar izleyeceklerini ve buna paralel uygulamaları hayata geçireceklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, popüler sosyal medya platformu olan Twitter'da bulunan kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.11.2018 16:52
Anahtar Kelimeler:
bakan albayrak tan flaş açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
44 Yıllık Dev Firma Avşar Halı Konkordato İlan Etti!
44 Yıllık Dev Firma Avşar Halı Konkordato İlan Etti!
Devlet Maaşlar İçin Harekete Geçti!
Devlet Maaşlar İçin Harekete Geçti!
Türkiye'de En Çok Para Hangi İllerde Bulunuyor!
Türkiye'de En Çok Para Hangi İllerde Bulunuyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim