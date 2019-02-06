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Bakan Albayrak'tan EYT ve İşsizlik Açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız” açıklaması yaptı.

Bakan Albayrak'tan EYT ve İşsizlik Açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız” açıklaması yaptı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:15
Bakan Albayrak'tan EYT ve İşsizlik Açıklaması!

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; ‘Gıda fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki hafta adım atacağız’ açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’un enteresan bir yıl olacağını söyledi.

HEDEFİ TUTTURACAĞIZ

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, yüzde 2.3’lük büyüme hedefinin tutturulacağını öngördü. Bakan Albayrak; ‘2008 krizinden büyük ders çıkarıldı, seçimden sonra daha iyi olacağız’ dedi.

Bakan Albayrak’ın konuşmasından notlar;

HAFTAYA ADIM ATILACAK

* Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız. Gıda terörünün perde arkasına baktık. Gördük ki felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday.

* Şaşırmamak lazım ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar mutfağına mı kast etmeyecek.

MECLİS İŞ BANKASI KONUSUNDA ADIM ATABİLİR

* (İş Bankası’nın Hazineye devriyle ilgili tartışma) İş Bankası konuşmasının doğru zeminde yapılması lazım. Meclis bu konuda adım atabilir.

* Böyle bir adım atılırsa sahiplik ve kurumsallık açısında daha güçlü bir resim çıkar.

* İş Bankası zaten çok kurumsal bir marka kamuya geçerse hem yerli yabancı yatırımcı nezdinde daha iyi bir algı çıkar.

EYT HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

* Emeklilikte yaşa takılanlar konusu şu anda gündemde yok.

IMF AÇIKLAMASI

* Türkiye’nin IMF’ye ihtiyacı yok.

BANKACILIK SEKTÖRÜ HAKKINDA

* Bankacılık sektörü güçlü bir sermaye yeterliliğine sahip. (İstanbul yaklaşımı) Bu sadece bankacıların kaygısı, reel sektörü takip ediyoruz.

* Kredi maliyetlerinde son 3 ayda 10 puandan fazla iyileşme var.

BANKACILIK, BİRİLERİNİN PARALARINI TOPLAYIP ÜZERİNE OTURMA YERİ DEĞİLDİR

* Hazine’yi en optimum şekilde borçlandırıyoruz, amacımız düşük faiz ödemek. (Hazine borçlanması) piyasayla kavga etmeyiz ama anahtarı da piyasaya vermeyiz

* (Hazine borçlanması) bazı uyanık oyuncular şikayet edebilir ama devam edeceğiz. Faizler düşerken bankaların kredi portföyü artmıyor, konuyu yakından izliyoruz.

* Bankalar kredi verme konusunda bir şeyden çekiniyorsa bize anlatsınlar öğrenelim. Bankacılık, birilerinin paralarını toplayıp üzerine oturma yeri değildir. Bankaların aldıkları lisans, paraları tutma amaçlı değil.

TCMB’NİN BAĞIMSIZ YAPISI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

* Piyasanın TCMB’den talebi iyice düştü, bu, iyi bir gelişme. (TCMB) herkes işini yapsın, biz mali politikaları yöneteceğiz.

* TCMB’nin bağımsız yapısı göz önünde bulundurulmalı. Kapsamlı vergi reformu için çalışıyoruz, reform küresel rekabete uygun olmalı.

* Fed’in aldığı son kararlar bizim için şanstır. Bu hafta seracılık yapılandırma planı açıklanacak.

İŞSİZLİK KONUSUNDA KÖTÜMSER BİR RESİM BEKLEMİYORUM

* (Varlık fonu) bilanço büyütme, şeffaflık anlamında büyük yol katedildi.

* Finans merkezi iddiamız için şubatta ve 2. yarıda 2 büyük hamle olacak.

* İşsizlik konusunda kötü bir resim beklemiyorum.

Son Güncelleme: 06.02.2019 12:22
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Tansu 30 dakika önce

Eyt gündeminizde değil aman almayın memlekette vatandaşın yararına gündeme aldığınız somut bişey var mı?

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