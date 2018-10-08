bakan albayrak tan enflasyon programı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadele programının yarın açıklanacağını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği kararı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Berat Albayrak “Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum” şeklinde konuştu.

‘DAYANIŞMAYI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ’

“Enflasyonla topyekun mücadele programı ile bu dayanışmayı daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullanan Bakan Berat Albayrak programın yarın açıklanacağını söyledi.

‘DENGELENME SÜRECİ BAŞLADI’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Kızılcahamam'da yapılan AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın son gününde milletvekillerine sunum yapmış, ekonomide dengelenme sürecinin başladığına dikkat çekmişti.

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