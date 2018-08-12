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Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kurunun 7 lira bandını aşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok net bir saldırı" açıklamalarını yaptı.

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Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kurunun 7 lira bandını aşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok net bir saldırı" açıklamalarını yaptı.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:54
Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kurunun 7 lira bandını aşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok net bir saldırı" açıklamalarını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurundaki hareketlilikle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladık. Paramız doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındı. Döviz hesaplarını TL'ye çevirmek veya el koymak olmaz. Gerekirse mali kural uygularız" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 13.08.2018 01:20
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bakan albayrak tan döviz açıklaması
Yorumlar
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Hata sizde 2 saat önce

Hata sizde herşey ithal ihracat yapılmıyor en basit örneği kırmızı eti bile dışardan alıyoruz çifçiye destek yok ki adamlar ne yetiştirsin kendi hayvanlarımız var ama yine eti dışardan alıyoruz baharatlar baklagiller hep ithal nornal doların çıkması eskiden yaşam daha iyiydi bizim paramız dolarla eşitti şimdi nerden baksanız dolar 7 tl hayat o zamandan bu zamana 7 kat arttı yurtdışında asgari ücrete çalışan biri burda krallar gibi tatil yaparken biz kendi ülkemizde tatili bile düşünemez yapamaz olduk cumhuriyet döneminde 17ye yakın fabrikalar vardı geliştirme yerine kapatmaya hatta satmaya başladınız abye kaç yıldan beri giremiyoruz birde bunlara dost diyoruz yakın bağlarımız olan ülkelerle anlaşmak varken imkansızları deniyor bu ülke dünyanın en güzel ülkesiyiz ama gel gelelim durumumuz vahim

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Ispartalı 2 saat önce

Rabbim ülkemizin yardımcısı olsun.
Gerçekten herşey çok pahalandı şimdiye kadar bu iktidarda böyle pahalılık olmamıştı.
Bizi hedef aldıkları açıkça ortada.
Biz Bazı müslüman gözüken ama insanlığa zararı dokunanlar gibi itaat etmediğimiz ülkemizi sıkıştırıyorlar.
Maalesef bedelini biz halk olarak ödüyoruz.Rabbim oyun kuranların oyunlarını bozacaktır.

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Osman 2 saat önce

Sizden bi halt olmaz

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Hayal 2 saat önce

Açıklamayla olmaz engel olunuz durdurdunuz bu kadar mızor döviz durdurmak neden neden

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Muhammet Güler 43 dakika önce

SAYIN BAKANIM BU BAHSETTIGINIZ MALI KURAL HERNEYDE BIRAN ONCE UYGULAYIN. BU DURUMDAN DAHA GEREKLI BIR ZAMAN KALDIMI KI?

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