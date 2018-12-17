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Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi" ifadelerini içeren bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi" ifadelerini içeren bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:23
Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi" ifadelerini içeren bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün açıklanan bütçe rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Son Güncelleme: 17.12.2018 22:13
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