bakan albayrak tan bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi" ifadelerini içeren bir sosyal medya paylaşımında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün açıklanan bütçe rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 17 Aralık 2018
Haziran’da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız. pic.twitter.com/aLD3h3miam