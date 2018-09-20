Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı : 2 Milyon İstihdam Sağlayacağız

Orta Vadeli Program (OVP), Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni program 3 yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak.

İşte, Bakan Albayrak'ın Orta Vadeli Program lansmanında yaptığı konuşmada öne çıkan satırbaşları;

* Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikayesi yazma hedefi. Tüm küresel ve bölgesel zorluklara karşı Türkiye'nin güçlü büyümesi için ekonomik program hazırladık. Adına Yeni Ekonomi Programı dedik.

* Reel sektörden, akademi dünyamıza kadar birçok kişinin katkı koyduğu ilk OVP oldu. 2002-2013 Türkiye ekonomisi 2002'den 2013'e kadar birçok önemli adımlar atıldı. 3600'den kişi başı gelir 3 katı arttı. 7 milyon yeni istihdam oluştu. İhracatımız 4 kat arttı.

* Reyting kuruluşları ülkemizi yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmıştı. Ancak Mayıs ayı sonunda Gezi Olayları, 17-25 Aralık'ta yaşananlar risklerle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi hayata geçti. Siyasi istikrar ve ekonomimizi de etkiledi. Tüm süreçler siyasi istikrar ve demokrasiyi korumak için hep millete gittik. Nihayet halkımızdan çok güçlü getiri aldık.

* Ekonomik yaptırımların siyasi olarak hedef alınan dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos'ta da böyle bir dönemden geçtik. Milletimizden aldığımız yetkiyle bu güçlü programı hayata geçireceğiz. Tedbirleri hep beraber hayata geçireceğiz. Ekonomimizin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. İşte Yeni Ekonomi Programı'nın da bunları içeren bir program olduğunu söylemeliyiz. 3 ana temel üzerine; dengelenme, disiplin ve değişim sürecinden oluşturduk. Daha sürdürülebilir modele geçmeden önce 2019-2020 dönemindeki yol haritamız olacak. GSYH büyümesi büyümesi yüzde 2.3 üzerinde gerçekleşecek. 2020 tahmini yüzde 3,5. Büyümeyi sağlıklı bir çizgiye oluşturacağız. 2021'den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürdürülebilir kılmak temel amacımız.

* Bütün bunların sonucundan kademeli bir gayri safi yurt içi hasıla artışını göreceğiz. Büyüme ve sürdürülebilir sağlıklı bir çalışma göreceğiz. Programımızı 5 temel hedefler üzerine kurduk. Desteğe ve koordinasyona ihtiyacımız var. Yeniden yapılandırılmış finansal istikrar ve kalkınma hayata geçirilecek. Çok yakında kamu oyuna paylaşacağımız enflasyonla mücadeleyi hayata geçireceğiz. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar yakından izlenerek mücadele edeceğiz. Birçok aksiyonla enflasyonla mücadele ederek 2021 yılında yüzde 6'ya çekeceğiz.

* Enflasyon sonrası kamu maliyesi ile ilgileneceğiz. Sadece 2019'da ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış tüm projeler askıya alınacak. Kamu özel işbirliklerinin verimli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Kayıt dışıyı azaltmak için vergi süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapacağız. İndirimleri kademeli olarak kaldıracağız. 2019'da 76 kamu kaynağı hayata geçirilecek.

* Cari açıkta yeni uygulamalarımız devreye alınarak Temmuz-Ağustos'ta görmeye başladığımız süreç devam edecek. Mücadele vereceğimiz 2 temel alan daha var. Yatırımlarda önceliklerimizi vereceğimiz cari açık büyük bir anlam ifade ediyor.

* İstihdam önemli başlıklardan bir tanesi. İşsizlik oranında artış olsa da 2020'yle azalış gösteren bu oran yüzde 10.8 seviyelerine 2021 ile ulaşmış olacak. Bu çerçevede 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulacak.

* Temel hedefleri net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu noktada baktığımızda bugün Yeni Ekonomi Programı'mız farklı aksiyon detaylarından bahsedelim. Bir hususu vurgulayalım. Gece gündüz çalışarak, detaylı birçok eylemin tasarlanmasıyla ve eylemlerin gerçekleşmesiyle yapılacak. Maliyet ve dönüşüm ofisi bunlardan bir tanesi... Kamu maliyesi değişim ve dönüşüm ofisi kurduk. Gelir artırıcı önlemlerden de sorumlu olacak. Kamuda alışık olduğumuz işleyişten farklı çalışacaklar. Birlikte çalışma kültürümüzü geliştireceğiz. Sürekli bu ekibimiz sahada olacak ve sürece öncülük ederek yol haritaları hazırlayacak ve raporlayacak.

* Bu ekibimiz 76 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı yöntemler getirecek. Kamu için birçok yapısal reformu geliştirecek ve mali sonuçlara verimlilik olarak yansımasını sağlayacak. Detaylarını paylaşalım. Toplamda 59.9 milyar TL harcama ve 16 milyar TL'si gelir artırıcı yöntemlerden oluşuyor.

* Diğer önemli konumuz bankacılık ve reel sektör... Bugün yaşanan durumlar Türkiye'nin içinden geçtiği önemli adımları ortaya koyuyor. Son dönemdeki ekonomi firmalarımızın bir kısmı farklı alanlarda problemler yaşıyor. Bankalarda kapsamlı bir politika seti devreye girecek. Bankaların güncel mali yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu aksiyonların yanında Türkiye Kalkınma Bankası'nın görev alanını geliştireceğiz. Türkiye Emlak Bankası'nı gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek en iyi uygulamalar için süreç başladı. Yeniden yapılandırma kapsamında BDDK'nın Ağustos'ta aldığı kararı dün açıklanarak aktif bir şekilde devreye koyuldu. Bu adım da önemli.

* Veri alanındaki uygulama ve iyileştirmeler... Vergilerde istisna ve muafiyetler gözden geçirilecek. Taşınmaz değerleme sistemi ile gayrimenkul emlak vergi değerlerini adil bir şekilde yapacağız. Gayrimenkul eko sistemi doğru ekonomiye kazandırılırsa Türkiye ekonomisini nasıl güçlendireceğini göreceğiz. Süreçleri etkin yönetmek için Big Data yani büyük vergi veri merkezini kuruyoruz. Vergideki kayıt dışı alanları somut olarak belirleyecek.

* Sanayi üretiminde sektör odaklı programlar oluşturulacak. İlaç, petro kimya birçok sektör için somut projeler hayata geçirilecek. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte uygun teşvik paketleri ve kamu desteği ile aktif olmaları sağlanacak.

* Uygulama ve takip... Bu kısım önemli... 2019-2021 için en büyük farklılıklardan bir tanesi bu mekanizmalarla geçmiş dönemlerden farklı olarak uygulanmayan eylemlerin takipçisi olacağız. Uygulama sözleri ve tarihlerinin takipçisi olacağız. Her bir Bakanlığımız uygulama takvimini bizlerle koordinasyon içinde hayata geçirecek. 3 aylık dönemlerde eylemler takip edilecek adımlar hep beraber atılacak.

* Bu dengelenme, disiplin ve değişim adımlarını hep beraber atacağız. Hepimize hayırlı olsun diyorum.

Kaynaklar; Hürriyet

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