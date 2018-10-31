bakan albayrak vergide indirim paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni vergi indirimlerini canlı yayında açıkladı. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV indirimleri uygulanacak. İndirimler 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda vatandaşı ve ekonomiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

6 başlıkta Katma DeğerVergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine gidildiğini açıklayan Bakan Berat Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacağını belirtti.

Bakan Albayrak, yeni vergi indirimlerinin yer aldığı paketi şu şekilde anlattı:

KONUTTA KDV İNDİRİMİ SÜRECEK

Konut satışında KDV oranlarında % 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.

TAPU HARCINDA İNDİRİME DEVAM

Tapu harçlarının % 4'ten % 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

MOBİLYADA KDV YÜZDE 8'E İNİYOR

Mobilyada KDV % 18'den 8'e inecek.

BEYAZ EŞYADA ÖTV KALKTI

Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor.

1,6 ALTI ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ

1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN KDV DÜŞÜYOR

Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA