bakan albayrak tan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar izleyeceklerini ve buna paralel uygulamaları hayata geçireceklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, popüler sosyal medya platformu olan Twitter'da bulunan kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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