bakan albayrak tan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kurunun 7 lira bandını aşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok net bir saldırı" açıklamalarını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurundaki hareketlilikle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladık. Paramız doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındı. Döviz hesaplarını TL'ye çevirmek veya el koymak olmaz. Gerekirse mali kural uygularız" ifadelerini kullandı.

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