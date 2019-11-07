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Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!
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Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. Bakan Albayrak enflasyon tarafında düşüş yaşandığını ve tarihi bir neticenin ortaya konduğunu söyledi. Bakan Albayrak dar gelirlilerin konut sahibi olacağı altyapının hazırlandığını söyledi.

Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. Bakan Albayrak enflasyon tarafında düşüş yaşandığını ve tarihi bir neticenin ortaya konduğunu söyledi. Bakan Albayrak dar gelirlilerin konut sahibi olacağı altyapının hazırlandığını söyledi.

07 Kasım 2019 Perşembe 10:32
Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Büyük bir ihracat potansiyeline sahip liman şehri ve milli mücadele ruhumuzun burada atıldığı güzel Samsun’umuza bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

Yaklaşık 6 senedir ülkemiz çok yoğun kuşatmayla mücadele veriyor. Gezi, 17-25, çukur eylemleri, kanton girişimler, 15 Temmuz darbe girişimi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsinin esas amacı milletimizin birliğine kast etmekti. Ekonomik konularda, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en yüksek düzeye çıkararak son 15 ayda yaşadığımız süreçte şahit olduk. Kur, faiz ve enflasyon sarmalına birileri almak için her yolu denedi. Son bir yılda 3 büyük kur atağı yaşadık. Birileri enflasyonu kontrol edilemez noktaya getirmek için çaba sarf ettiler.

Barış Pınarı operasyonunda da enteresan süreçler yaşadık. Enflasyonla mücadele ortada. Enflasyonla topyekün mücadele diyerek son bir yılda geldiğimiz noktada TÜFE’de yüzde 8, ÜFE’de yüzde 1.70 seviyelerine inerek tarihi bir netice ortaya koyduk. Yılsonu hedefimiz 12’lerin altında gerçekleşerek yılı kapatacağız. Düşük tek haneleri çok hızlı şekilde yaşayacağımız sürece gireceğiz. Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç.

Toplasanız 15-20 kişi olan ve dedikleri hiç bir şekilde tutmayan kişilere rağmen, çok önemli bir performans ortaya koyduk, bu söylemi takınanların bir kısmı siyasi, bir kısmı ticari, bir kısmı istihbari saikle birilerinin amacına hizmet ettiler.

Türkiye kimseden bir kuruş almadı ve kimseye el açmadık.

15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla, çok daha az bir sürede, çok daha iyi bir şekilde geride bıraktık. Türkiye olarak güçlü bilançomuzu devam ettiriyoruz. Genel yönetim borç stoğu yüzde 30,2 oranına sahip olarak dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz.

Bu yıl 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık.

Ekonomik aktivitedeki toparlanma öne çıkıyor. Eylül ayında 4A kapsamındaki toplam sigortalı sayısı 431 bin kişilik artış gerçekleştirdi.

Toplam konut satışı Eylül’de 147 bine ulaştı. Otomotiv satışları 40 bine ulaştı.

Ekonomide güven endeksi yüzde 20 arttı. Bu yılı pozitif büyümeyle kapatacağız.

Kurumsal kredi faizlerinde en düşük piyasa faizlerini gördük, daha da düşecek inşallah.

Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşlarını ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık.

20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız. Düşük faiz oranlı kredi verilecek.

İvme paketinde tahsis rakamı 25 milyar lira, kredi kullandırılan rakam 10 milyar lirayı geçti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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