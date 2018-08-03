Bakan Albayrak'tan ABD Yaptırım Krizine '40 Yıllık Karı-Koca Benzetmesi!...

ABD'nin Rahip Brunson için Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım kararı sonrasında tepkiler gelmeye devam ediyor ancak Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin önemli ve ilginç açıklamalarda bulundu.

40 YILLIK KARI-KOCA BENZETMESİ

Bakan Albayrak şunları söyledi; "Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz. İşte Amerika Kuzey Kore, görüşüyorlar. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak değil. Aynı evin içinde iki kardeş bile, 40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar. Her koşula da hazır olmak zorundayız. Bundan yana sıkıntımız yok. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş" açıklamalarında bulundu.

'Amerika ile ilişkilerimizde bugünden yarına bakmamak lazım.'' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bugün gergin olabilir, yarın düzelebilir.' ifadelerini kullandı.