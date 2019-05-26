Bakan Albayrak: İşsizlikte En Kötü Dönemi Geride Bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, işsizlikte en kötü sürecin geride bırakıldığını söyleyerek, önümüzdeki aylarda işsizlik rakamlarının azalacağını savundu.

Bakan Albayrak, ilk çeyrekte yavaşlayan iktisadi faaliyetin, ikinci çeyrekte toparlanma sürecini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, “Yılın ikinci yarısından itibaren, çok net bir şekilde bu dengelenmeyi daha da göreceğiz ve özellikle yılın ikinci yarısından sonra atacağız adımlarla, alacağımız tedbirlerle, 2019 yılını bütçe anlamında da daha rahat yöneteceğiz. Ağustos ayında, mart ayında maruz kaldığımız saldırıları tüm Türkiye olarak, milletimizle birlikte yaşadık. Nitekim aldığımız tedbirler neticesinde, ister ekonomik, ister siyasi hangi saikle olursa olsun, Türk lirasına karşı yapılan manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz hiç durmadan devam edecek. Bu kapsamdaki gündemlerimizin başında, buna yönelik dengelenme sürecinin başında da her daim konuştuğumuz, işsizlik konusu da geliyor. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Ocak ve Şubat, hem mevsimsellik kaynaklı, hem geçtiğimiz yıl sonu ve yıl başı itibarindeki süreçle birlikte en kötü dönem olarak geride kaldı” dedi.



İŞSİZLİK RAKAMLARI AŞAĞI DÜŞECEK



Mart ve nisan ayılarına bakıldığında 500 binin üzerinde SGK girişi gördüklerini belirten Albayrak, “Buna müteakip mayıstan sonra, haziran, temmuz aylarında turizm ve benzeri sektörlerimizin de etkisiyle bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkacağını ve işsizlikte trendin aşağı yönlü bir şekilde, 13,12,11 buraya doğru hızla gittiğini bugün de yarında görmeye başladık. Türkiye 2002 yılında başladığı yürüyüşüne, taviz vermeden, durmadan, duraklamadan devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)