bakan albayrak enflasyonu yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,canlı yayında NTV'nin sorularını cevaplıyor.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak şunları söyledi:

'EN KÖTÜYÜ GERİDE BIRAKTIK'

"Bu oran piyasa beklentileri ve Merkez Bankası çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin çok üzerinde olduğu görülüyor. Piyasadaki fiyatlama ölçüsünde fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Demek ki, biz bu anlamdaki fiyatlamalarla daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz. En kötüyü geride bıraktık. Eylül ayı en kötünün olduğu bir aydı. Kür üzerinde spekülatif süreç yaşadık, bunu püskürttük. Eylülde attığımız adımlarla birlikte birkaç aylık sürecin etkilerinin kalıcı değil, daha somut gerçekçi adımlarla yürüyeceğimiz sürecin sinyallerini almaya başladık. Ekim ayında atılacak adımlarla bu süreç çok pozitif güçlü adımlarla seyredecek. Dengelenme sürecini görmeye başladık. Ticaret erbabı ve bunun takibi çok önemil. Vatandaşlar sahada, kamu görevlileri sahada. Son iki ayda 22 binden fazla şikayet geldi, biz etkin şekilde sahada mücadele ettik. Bu işin ciddiyeti açısından vatandaş merkezli çok yakın bir süreci ortaya koymamız lazım. Ekim çok daha somut sonuçların olacağı bir ay olacak.

"ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE SÜRECİ HAFTAYA BAŞLIYOR"

Enflasyonla mücadele çerçevesinde paydaşların tamamı ile önceden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında mücadele sürecini başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz."

Kamuda tasarruf süreciyle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Albayrak, "Türkiye'de sistem değişimi yaşadık. Türkiye rekabetçi bir pozisyona doğru ilerliyor. Yabancı firmalarla çalışılıyor deniyor. Devlet bu firamlarla dün çalıştı bugün de çalışıyor, ileride de çalışacak. Türkiye'den de danışman hocalardan katkı aldık. Biz yeni dönemde bir dönüşüm ofisi kurduk, görevine başladı. Biz yerli-milli ekip oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; NTV

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