Bakan Albayrak : Elektirik ve Doğalgaza Zam Yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı (Ekonomi Seferliği) açıkladı.

Ekonomi yönetimi, hazırlıkları uzun süredir devam eden enflasyonla topyekün mücadele programı tamamlanarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından canlı yayında açıklandı.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI

Çok sayıda sektör temsilcisinin de katıldığı toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gerçekleştirdiği sunumdan öne çıkan satır başları şöyle:

-Türkiye ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış, ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Ağustos ayında başlayan ve eylülde etkisini hissettiren aksiyon ve adımlarımızla piyasaların adımları gerçekleştirmiştir.

-Dengelenme süreci başlamıştır. Son dönemde kurdaki hareketlilik geride bırakıldı. Şimdiki amacımız kur dalgalanmalarının olumsuz etki yarattığı fiyatlanmalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Belirsizlik sebebiyle fiyatlandırmalarda tahminler baz alınmıştır. Kurdaki volatile sonrası fiyatlarda normalleşme sürecine giriyoruz.

-Kurdaki bu normalleşmenin ardından fiyatlarda da normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Bizim anlayışımızın temelinde insan var. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün kazanmak var. Tüm paydaşların birlikte kazanması gereken bir anlayış.

-Bu ortamda kar arttırma amacıyla yapılmış her girişim çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacak. Bunu görmemiz lazım. Tüm paydaşlarımız aynı samimiyet üzerinde taşın altına elini koymayı ülke vazifesi edindi. Ortaya güçlü bir mücadele koyacak, tüm paydaşların beraber kazandığı bir ortamı oluşturacağız. Enflasyonla mücadele fiyat istikrarı tek başına devletin, kurumların, bakanlıkların yürütebileceği bir mesele değildir.

-İş dünyamız ve birliklerimizle iletişime geçerek görüşmeler yaptık. Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmalarını talep ettik.

Bu mücadeleye omuz verelim. Bu logoyla AVM'lerimizi süsleyeceğiz. Bu kapsamda 'enflayonlamucadele.org' diye bir site kurduk. Kampanyaya destek olmak isteyenler bu siteden dahil olabilir. "

-Enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesini kurduk. Bu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile güçlü bir koordinasyon kurduk. Vatandaşlar sitemizden mücadeleye destek veren firmaları takip edebilecek.

-Sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş, tüketici kredileri ve kredi kartı taksit oranlarına sınırlama adımlarını attık.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YOK

-Tüm kurum ve paydaşlarla güçlü bir koordinasyon ortaya koyduk.

-Öncelikli olarak yine küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız.

-Bekleyen KDV iade ödenme süreçlerini çok ciddi hızlandırarak yıl sonuna kadar neticelendirmeyi taahhüt ediyoruz.

BANKALAR KREDİ FAİZLERİNİ YÜZDE 10 İNDİRİCEK

-2019 başından itibaren kdv iade başvurularını, 10 gün içinde iade talebinin yüzde 50'sini ödeyecek bir süreci başlatacağız.

-Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımız da enflasyonla mücadeleye destek verecekleri yönünde bir irade beyanında bulundular.

-1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırılar kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını belirttiler.

-Ticaret Bakanlığı ALO 173 hattından şikayet takibi yapacak. Gıda enflasyonuna karşı önlemler çerçevesinde hal yasası değişecek. Fiyat takibi için ürün gözetimi kurulacak. Vatandaşlarımız yüzde 10 indirim logosu olan işyerlerini tercih etsinler."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA