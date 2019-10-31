Bakan Albayrak Ekim ayı enflasyon beklentisini açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı. Bakan Albayrak finansal piyasalarda normalleşmenin sağlandığını ve enflasyonda yüzde 8'e düşüşün görüleceğini söyledi.

Bakan Albayrak konuşmasında şunları söyledi;

"Son 6 yıldır Gezi ile başlayan süreçte Türkiye sayısız saldırılara maruz kaldı.Bu ülkenin potansiyeli çok güçlü. Algı operasyonlarına karşı mücadele veriyoruz. Birileri hep algıyı başka yerlere çekmeye çalıştı. Ekonomi üzerinden oprasyon yapmaya çalıştılar. Korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Tarihin en büyük üç kur saldırısına maruz kaldığımız son 1 yılda tüm bu tehdit ve yaptırımlara rağmen emin adımlarla adım adım ilerliyoruz. Ekonomimizin sağlam altyapısıyla normalleşme sağlandı. Enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. Ekim ayı itibariyle yüzde 8'leri göreceğiz inşallah.

Eylül ayı itibariyle Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalat yapan firma sayısını geçti. Cari fazla vererek önemli bir başarı yakaladık. Tüm yılı yüzde 4'lük büyümeyle kapatmak istiyoruz.

Faiz indirimi kararları piyasaları rahatlattı. 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamlar kapatacağız. Konut kredisinde düşen faizler hareketliliği arttırdı. Ekonomik veriler olumlu sinyaller veriyor. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz.

Bugün üç kamu bankası istihdam odaklı kredi paketi devreye sokacak. Kamu bankaları kurumsal kredi faizinde indirim yapacak.

Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak. Bu oranlar 2014 yılı nisandan bu yana en düşük ticari kredi faiz oranı.

Yeni iki-üç paket daha hazırlıyoruz. Kurumsal kredi fazilerinde 200 puan indirim olacak. Ataklarla mücadele ettik. Türk Lirası'nı sayısız saldırıdan koruduk. Türkiye ekonomik ve siyasal olarak her geçen gün daha çok güçleniyor. Bu millet bugüne kadar kolay gelmedi. Dünden daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

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